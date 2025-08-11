Recuperaron la “Salita Mársico” de José Mármol

El centro había atravesado un proceso de concurso de quiebra. Una comisión de vecinos será la encargada de decidir el futuro de la institución. Su historia.

Luego de un largo proceso judicial y administrativo, el Hospital Vecinal “Juan Mársico”, históricamente conocido como "La Salita de José Mármol", ahora vuelve a manos de los vecinos.

La institución de bien público, ubicada en las calles Canale y Echeverría, se encuentra judicializada. Estuvo al borde no solo de desaparecer como persona jurídica sino también de perder su sede.

¿Qué pasó?

Durante las últimas dos décadas, atravesó un proceso de concurso de quiebra. Según detallaron desde la Comuna, fue cedida a una "pseudo" cooperativa que la "explotó" generando aún más incertidumbre entre los vecinos de la zona.

Sin embargo, debido al trabajo articulado entre el Municipio, la Justicia y los propios vecinos, se logró evitar la liquidación de los bienes y la disolución definitiva de la entidad. Así, la reciente resolución del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora devolvió la posesión del edificio a la institución original, representada por su comunidad.

“Gracias al fundamental acompañamiento del Municipio se logró recuperar el inmueble para los vecinos y para la institución, empezando ahora esta nueva etapa de reconstrucción como históricamente se la conocía. Esperamos la colaboración de toda la comunidad”, expresó Alejandro Ramundo, vecino y nieto del fundador de la salita.

Participaron de la recorrida ex socios, brownianos destacados que forman parte de la historia viva del centro de salud y de la localidad: Alejandro Ramundo, María Clara Peña, Cora Basetti, Elizabeth Arbel, el Dr. Guillermo Mac’Kay junto a su familia, y Antonio Dell’Elce, oficial de justicia.

Los presentes recorrieron las instalaciones para ver el estado en que se encuentra. Compartieron además su testimonio sobre el valor simbólico y social de esta entidad.

Asimismo, participaron representantes de instituciones barriales y clubes de la zona, como Leonardo y Hugo del club El Fogón; Sandra Palazzo en representación del Club Mármol Norte, y el entrañable “Mono” Mónaco, canillita del puesto de diarios de la estación de Mármol.

Con esta decisión judicial, se pone fin a años de especulación -incluso sobre posibles operaciones inmobiliarias- y se brinda tranquilidad a la comunidad. Asimismo, este importante paso marca el inicio de una nueva etapa: la conformación de una comisión directiva integrada por los propios vecinos. Estos serán los encargados de definir el rumbo y el futuro del lugar.

Sobre el hospital

No solo tiene una historia relevante como prestador de servicios de salud, sino también un rol central como espacio de encuentro, organización y pertenencia para generaciones. Su recuperación representa un acto de justicia, memoria y reafirmación de la identidad de José Mármol.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares recorrió las instalaciones. Estuvo acompañado de la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la delegada municipal de José Mármol, Valeria Ramallo.