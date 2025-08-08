Reprimen a un fotógrafo de Adrogué cuando cubría la marcha de los jubilados

Se trata de Rodrigo Abd, quien por su trabajo fue ganador de dos Premios Pulitzer. "Me pegó el chorro en la cabeza y me tiró al piso”, aseguró. ¿Qué pasó?

El prestigioso fotógrafo de Adrogué Rodrigo Abd fue atacado este miércoles en el operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ocurrió mientras trabajaba en la cobertura de la movilización convocada por los jubilados en la Plaza del Congreso.

¿Cómo fue?

El fotoperiodista browniano- ganador de dos Premios Pulitzer- recibió el impacto de agua de alta presión de un camión hidrante. "Me pegó el chorro en la cabeza y me tiró al piso. Estaba cubriendo a una jubilada a la que estaban reprimiendo los policías y sentí un golpe grande en la oreja. Perdí el equilibrio y me caí", relató.

En este sentido, en declaraciones a la prensa, agregó: "Tenemos que hacer lo posible para contar lo que está pasando y al mismo tiempo protegernos como se pueda".

Alrededor de las 16 hs, los efectivos avanzaron contra los manifestantes que estaban en las inmediaciones del Congreso. El camión hidrante fue contra periodistas y reporteros gráficos que se hallaban asistiendo a una persona.

Asimismo, cronistas sufrieron las consecuencias del gas pimienta, empujones y golpes de la policía. Adentro del recinto, mientras tanto, se buscaba aprobar el financiamiento para el hospital pediátrico Garrahan y las universidades.

Sobre el browniano

Rodrigo Abd es un profesional multipremiado. Fue ganador de dos Premios Pulitzer por su cobertura de las guerras en Siria y Ucrania. Además, es miembro del equipo fotográfico de Associated Press. Antes, trabajó para los diarios La Razón y La Nación.

Su material no solo se destaca por las coberturas bélicas, sino que también documentó las maras en Guatemala, el terremoto en Haití, las FARC en Colombia y los conflictos en Medio Oriente, entre otros.