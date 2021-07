San Martín, ante un duelo clave para alejarse del pelotón de abajo

Compartir en:

domingo 11 de julio del 2021

Desde las 15, recibe a Victoriano Arenas en el estadio Francisco Boga. Un triunfo lo despegaría de los últimos lugares.

San Martín de Burzaco afronta un partido importante para encaminar la levantada y alejarse de una vez por todas del pelotón de abajo. En frente tendrá a Victoriano, el equipo más goleado del torneo. El "Azul" no podrá contar con Gastón Aguirre, quien anunció su retiro del fútbol profesional.

El compromiso se llevará a cabo desde las 15, en el estadio Francisco Boga. Martín Molina será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete emociones. En caso de conseguir un triunfo como local, el elenco conducido por Ariel Perdiechizi se puede meter en el TOP 10 del campeonato.

¿Cómo llegan?

San Martín se ubica en la décima tercera posición con 18 unidades, a cinco del último lugar. Es por eso que este duelo será vital para despegar y pensar en otros objetivos más ambiciosos. En la última jornada derrotó 2-1 a Lamadrid como visitante y cortó una racha de cuatro sin ganar.

En tanto, Victoriano Arenas suma 14 tantos y se encuentra anteúltimo. Sin embargo, llega con el autoestima en alza tras golear como local 4-0 a Sportivo Italiano. Aún así, los números no lo acompañan: es el conjunto que más tantos recibió junto con Leandro Alem (24).

El equipo

Si bien el DT no confirmó a los once que saltarán al campo de juego, no realizaría modificaciones. Nahuel Benavente volvería a ser central tras la salida de Gastón Aguirre y Lucas Chiapparo ocuparía el lateral derecho. Además, Ezequiel Barabás estaría en el mediocampo.

San Martín: Scurnik; David, Benavente, Ruefli, Chiapparo; Acevedo, Leszczuk, Toledo, Barabás; Slimmens y Núñez.