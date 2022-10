San Martín, ante una nueva chance de salvarse del descenso

Necesita ganar para llegar a la última fecha con el lugar asegurado. La próxima fecha visita a Claypole.

San Martín de Burzaco afronta una de las últimas chances para mantener la categoría. Por la décima octava fecha del Torneo Clausura, recibe a Atlas y hasta puede salvarse del descenso perdiendo si es que El Porvenir no supera a Excursionistas. Juegan a la misma hora.

El duelo se llevará a cabo hoy, domingo 9 de octubre a partir de las 15:30 hs, en el estadio Francisco Boga. Se espera que las tribunas estén colmadas luego de que los hinchas realizarán una campaña para apoyar al equipo en un compromiso clave.

¿Cómo llegan?

San Martín se ubica décimo octavo con 26 unidades y le lleva cinco puntos de ventaja a los de Gerli con seis unidades por jugarse. Es por eso que, ganando no depende de nadie para seguir en la Primera C. Sin embargo, en caso de que El Porvenir no sume de a tres, incluso empatando o cayendo, mantendrá la categoría.

Atlas, por su parte, ya tiene un lugar asegura en el Reducido en busca del ascenso a la B Metropolitana y guardará jugadores para afrontar el octogonal. En la tabla general cosecha 52 tantos, mientras que en el Clausura está octavo. Viene de igualar 1-1 con Real Pilar.