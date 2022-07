Se prepara para el Mundial: gran actuación de Hernán Sachero

El nadador trasplantado de Burzaco se subió al podio en dos disciplinas en la segunda fecha del la Liga LENSur.



Con vistas a los próximos Juegos Nacionales y el Mundial de trasplantados que se disputará en abril de 2023, Hernán Sachero se presentó en las instalaciones de Burzaco F.C y cosechó grandes resultados. El nadador browniano compitió en la categoría 40-44 años y se subió al podio por duplicado.

Fue en el marco de la segunda fecha de la Liga LENSur, que se disputó en las piletas del "Fobal". Allí, el atleta finalizó tercero en 50 metros espalda quedándose con la tercera posición. En tanto, un poco más tarde, vio acción en los 100 metros pecho y logró colgarse la medalla de plata.

"A pesar de no nadar con personas trasplantadas me sirve mucho para saber en qué lugar estoy parado. Si bien los números no se acercaron a mis marcas, es una buena plataforma para mejorar y seguir adelante", aseguró en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo que viene

Sachero tendrá dos compromisos de suma importancia por delante. Aún con fecha a definir, deberá presentarse en los Juegos Nacionales que se disputarán este año con el objetivo de ganarse un lugar en el próximo Mundial de la categoría. Esa cita internacional se llevará adelante durante abril de 2023 en Perth, Australia.