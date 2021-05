Tiktoker en Claypole: las cómicas discusiones con su jefe son furor

Compartir en:

jueves 13 de mayo del 2021

María Inés Balbuena se desempeña como empleada doméstica. Su personalidad “sin filtro” se volvió un éxito. “No me creo nada, sigo siendo Mary”, confesó a De Brown.

A sus 52 años, la vida de María Inés Balbuena, conocida como “Mary”, dio un giro de color. Es empleada doméstica y TikTok sacó a la luz las cómicas discusiones que mantiene con Nicolás De Bonis. Se trata del hijo de uno de sus empleadores y ahora socio en el mundo de las redes sociales.

Desde hace una década, la vecina de Claypole trabaja en una casa del barrio porteño de Saavedra. Tanto tiempo compartido hizo que entablara una relación casi familiar con los integrantes de la casa.

Los videos que están subidos en la nueva plataforma de tendencia son solo algunos de los que por años llevan grabando. “Todo empezó como un chiste, una joda”, confesó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

De Claypole al mundo

En el primer clip que se hizo viral, ella llega a la casa y él antes de abrirle la puerta le solicita la contraseña. Después de idas y vueltas, le contesta lo que él tanto quería escuchar: “Doby, el elfo doméstico de Nico”. Solo esos 20 segundos acumulan 1.7 millones de me gustas. De ahí no pararon más.

La personalidad “chispita” de Mary y sus contestaciones con el empleo de todo tipo de malas palabras son el corazón de cada sketch. Obviamente, esto no sería posible sin las molestas preguntas o bromas de “Nico” que dan el puntapié para que el seguidor se sumerja en una catarata de risas.

“A veces son ficcionados, pero la mayoría no son actuados. Soy así como ven, media payada, media maleducada”, contó. Y agregó respecto al joven de 29 años: “Lo considero como a un hijo. Si lo tengo que retar, lo reto. Le doy consejos. Siempre tuvimos una buena relación”.

¿Al estrellato?

Toda su vida vivió en Claypole. Pese a esta fama repentina, la browniana confiesa que no le gustaría continuar por este lado artístico. Es que lo suyo es la gastronomía, área que estudia en su tiempo libre.

“Es muy raro todo, todavía me cuesta que me reconozcan, me pidan una foto. No me creo nada, sigo siendo Mary, la que se levanta todos los días para ir a laburar. Está bueno pero es raro. Es un relax”, concluyó a este medio.

¿Dónde seguir a este dúo?

