Burzaco: Arturo cumplió 22 años y tuvo su festejo soñado junto a su familia y su veterinaria

Lo vistieron para la ocasión, le prepararon una torta y un enorme cartel. “Dicen que los gatos tienen una expectativa de vida de 25 años. Ojalá siga así de vital”, admitió Paula, su dueña, a De Brown.

Arturo, un gatito siamés de Burzaco, se convirtió en protagonista de una historia tan inusual como emotiva. Cumplió 22 años y para celebrarlo su familia decidió organizarle un festejo especial, rodeado de quienes lo acompañaron toda su vida.

La historia

El felino nació en 2004 y llegó a la familia con apenas 70 días. En ese momento, todo era nuevo para ellos porque nunca habían tenido un gato de mascota. Con el paso del tiempo, no solo se adaptó, sino que se volvió un integrante central en la vida cotidiana, acompañando cada etapa y transformación del hogar.

“Cuando me lo regalan era súper chiquito. Justo a los quince días de tenerlo, me llaman de un trabajo y mi mamá me decía: ‘¿Qué hacemos con este gatito? ’Vos te vas a ir’. Pero estuvo lo más bien”, recordó Paula, su dueña, en dialogo con www.deBrown.com.ar.

El tiempo pasó, y Arturo se convirtió en un compañero inseparable. “Al año conozco a mi marido, y él dormía con ambos, siempre pegado en la cama”, contó.

Pero todo se transformó en 2010 con la llegada de su primera hija. “El gato nunca más estuvo con nosotros. Se dormía en la cuna, en el cochecito, donde estuviera ella. Le pregunté al pediatra porque estaba pegado a la bebé y no quería salir, y me dijo que, si no le pasaba nada, que lo deje”, confió.

Ese vínculo se mantuvo intacto con los años. “Hoy Paloma tiene 15 años y él sigue durmiendo con ella. Si no se va a dormir a cierto horario, llora porque quiere estar con ella. Lo intenté traer de nuevo con nosotros, pero no hay caso”, relató entre risas.

Una fiesta

Para celebrar sus 22 años, la familia organizó una celebración muy especial en el Hospital Veterinario MAPA de Burzaco, donde Arturo es atendido. “Se nos ocurrió ir a festejar con su doctora y le pareció una propuesta muy divertida. Organizamos su cartel y le pusimos un moño porque ya es un señor y teníamos que llevarlo elegante”, contó Paula.

El cumpleaños reunió a toda la familia: “Nos acompañó mi mamá, mi marido, los dos chicos y estaban todas las médicas y recepcionistas. Cantamos el cumple e hicimos un video para TikTok”.

A pesar de su avanzada edad, Arturo se encuentra bien cuidado y rodeado de amor. “Está muy saludable. Tiene sus achaques de la edad, no ve bien, a veces se pierde, pero está íntegro de cuerpo”.

Y agregó: “Es nuestra mascota de tantos años, súper mimado. Dicen que tienen una expectativa de vida de 25 años. Ojalá siga así de vital y podamos seguir festejando y festejando”.