Un browniano de 15 años emocionó a todos al tocar el Himno en un piano público de New York

Se trata de Alejo Echevesti, vecino de José Mármol. "Me encantó haber podido representar a mi país en un lugar tan importante", indicó a De Brown. Los detalles.

El talento argentino volvió a cruzar fronteras y tuvo como protagonista a un vecino de José Mármol. Se trata de Alejo Echevesti, quien se volvió viral tras interpretar el Himno Nacional en un piano público en New York. Su emotiva versión sorprendió a quienes pasaban por allí y encendió las redes.

¿Cómo fue?

El joven de 15 años estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando visitó la estación y centro comercial Oculus, ubicado en el World Trade Center. Allí, vio que el instrumento estaba disponible y no dudó en sentarse a interpretar la canción patria.

“Fue un momento muy lindo. Me encantó haber podido representar a mi país en un lugar tan importante. Sabía que había una chance de que esté el piano, porque hay un sitio web que indica los lugares que podés encontrar uno público”, explicó Alejo a www.deBrown.com.ar.

En tanto, continuó: “Está bueno, porque nos da una oportunidad de probar instrumentos a lo que hacemos música y mostrarnos. Cuando llegué y lo vi, no dudé en tocar pese al frío y a tener que hacerlo en una sola pasada”.

El browniano puntualizó en que no tenía pensada una canción y lo primero que se le ocurrió fue el Himno Nacional. En esa línea, reconoció que es una pieza que ama y le “encanta tocar”, ya que lo “emociona desde los actos escolares”.

Su momento en el piano en el Oculus llamó la atención de todos los presentes, quienes voltearon a verlo y grabar el momento. Estos espectadores lo aplaudieron y “se acercaron varios a dar las felicitaciones y preguntar por la pieza”.

En redes

Este grato momento que vivió Alejo lo compartió ese mismo día en su cuenta de TikTok. El video tomó gran repercusión en cuestión de horas y se volvió viral en la aplicación, con miles de “me gusta” y comentarios positivos.

“Cuando me desperté al día siguiente, había tenido bastante éxito. Pero lo que empezó a pasar después nunca lo imaginé: que lo compartieran medios del país. Me puso muy feliz. Siento que a la gente le encantó escuchar el himno sonar en otra parte del mundo”, detalló.

Su relación con el piano

Pese a su precisión para tocar, el vecino de José Mármol comenzó a estudiar formalmente en julio de 2024. No obstante, desde chico estuvo vinculado al instrumento, ya que tiene fotos de bebé con su abuelo que tenía un teclado y sus tíos son músicos.

“Iba solo a clases particulares, con el profesor Hugo Colussi. Hace unos cuantos meses que la Casa de la Cultura de Almirante Brown me deja usar el piano de cola. Voy siempre que es posible. Agradezco esa oportunidad”, sentenció a este medio.

Más allá de la explosión del video viral y de enfatizar que le "encantaría poder vivir de la música", Alejo es cauteloso de cara al futuro al considerar que es "muy difícil por tocar clásico y folklore". Si bien mantiene este sueño vivo, también tiene otros horizontes: "Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial o ser piloto de avión. Voy en esa dirección".