Torossian se colgó la medalla de plata en los Panamericanos

martes 7 de diciembre del 2021

El oriundo de Adrogué fue parte de la Selección Argentina de handball que finalizó segunda en Colombia. Toda la información.

La primera edición de los Juegos Panamericanos Juniors realizados en Cali dejó grandes sensaciones en los planteles de las distintas disciplinas argentinas. Una de ellas fue el de handball masculino, quien cerró un sólido certamen y logró coronarse con la medalla de plata.

En el grupo se destacó la presencia de Tobías Torossian, jugador de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Almirante Brown (SAGAB). El oriundo de Adrogué sumó varios minutos a lo largo del certamen y demostró buen nivel cada vez que le tocó participar. En la lucha por la presea dorada, la "Albiceleste" cayó 24-26 ante Brasil.

El deportista local consiguió anotar ocho goles a lo largo de la competencia. Tuvo su estreno en las redes frente a Dominicana (x3), siguió con otros cuatro ante Cuba y cerró con uno frente a Chile.

"No me queda más que agradecer. Este grupo de personas fue siempre para adelante y dejó todo. Me llevo una experiencia inolvidable y la oportunidad de formar parte de este grupo hermoso. Vamos nosotros", expresó el browniano en sus redes personales tras la premiación.

El camino a la plata

Los "Juniors" le ganaron en el debut de la Zona B a Colombia 30-19. Luego superaron a República Dominicana 42-16 y cerraron la fase inicial con victoria frente a Cuba 40-29. Ya en semifinales, se impusieron a Chile con un claro 34-22. Mientras que vendieron cara su derrota en la final con la "Verdeamarella".