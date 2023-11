Tras la derrota de Boca, un policía se suicidó en Don Orione

Se habría disparado con su arma reglamentaria. “Era re fanático y si perdía estaba mal, deprimido y triste”, admitió su madre.

Un trágico hecho aún estremece a los vecinos de Don Orione. Un Policía de la Ciudad de 23 años se suicidó en su casa tras la derrota de Boca ante Fluminense por Copa Libertadores.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió hace pocas horas. La víctima se encontraba de franco y se habría disparado con su arma reglamentaria en la cien lateral derecha.

Tras la muerte, los oficiales arribaron al lugar y lograron dialogar con su madre. Ella relató que su hijo terminó de ver el partido y subió al primer piso donde se encontraba su habitación. Allí, lo encontró tendido en la cama sin vida. Si bien la ambulancia asistió de inmediato, los médicos no lograron salvarlo.

“Era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, admitió la madre, en diálogo con Crónica TV.

Y agregó: “Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero que ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”.