Tras los rumores de cierre, confirmaron que el hogar Eva Perón seguirá funcionando

Así lo confirmó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. ¿Qué pasó?

Una noticia había golpeado recientemente a la comunidad de Burzaco. Es que había trascendido que el hogar Eva Perón iba a dejar de funcionar. Sin embargo, tras la intervención del Municipio de Almirantes Brown, confirmaron que seguirá abierto.

El intendente Mariano Cascallares informó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación notificó a las autoridades del lugar que “dieron marcha atrás con el cierre de esa querida institución browniana”.

“El pedido de toda la comunidad y las gestiones que venimos realizando desde febrero pasado posibilitaron que tanto el personal como las y los adultos mayores que allí residen puedan continuar en el Hogar Eva Perón, donde según se adelantó se realizarán mejoras pero sin ningún cierre ni traslado”, indicó el jefe comunal.

El jefe comunal agregó además: “Celebramos esta excelente noticia y ratificamos nuestro compromiso con los vecinos y las instituciones de Almirante Brown”.

Sobre el Hogar Eva Perón

Se ubica en la calle Roble al 800, detrás del Club Alemán. Fue creado en 1948. Durante sus más de 75 años de existencia ha tenido un rol fundamental en la Región conteniendo a las personas de la tercera edad que por su nivel de vulnerabilidad necesitaban que el Estado asuma una responsabilidad frente a ellos.

Esta institución constituye uno de los cuatro hogares fundados durante la primera presidencia de Juan Perón. Este es el único que aún se encuentra en funcionamiento y conservando su estilo arquitectónico original.