Triste Año Nuevo en Burzaco: se incendió su casa y lo perdieron todo

martes 5 de enero del 2021

La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la causa. “Creemos que se recalentó la zapatilla donde estaban enchufadas las luces de Navidad”, contaron a De Brown. Cómo ayudar.

Durante el primer día del año, una familia de Burzaco fue víctima de un feroz incendio. Las llamas destrozaron la planta baja de su vivienda y provocaron serios daños en la parte superior. Ahora, necesitan la solidaridad de la comunidad para reconstruirse.

¿Qué pasó?

Ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 22.30. Fue en Martiniano Leguizamón 738, esquina Podestá. Afortunadamente, al momento del hecho, no había nadie en el lugar. Es que el matrimonio estaba de viaje y su hija había ido a la casa de su abuela a saludarla por el comienzo del 2021.

Inesperadamente, esa noche un llamado anunció lo peor: su casa estaba en llamas. “Los bomberos nos dijeron que fue un cortocircuito, pero nosotros creemos que se recalentó la zapatilla donde estaban enchufadas las luces de Navidad que decoraban la ventana”, aseguró Dolores Centurión, una de las hijas de la pareja, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “El fuego invadió toda la habitación de mis papás porque estaba muy cerca de la cortina. Además estaba pegada la cama y el ropero. El lugar se consumió por completo”.

En ese escenario, la familia pudo recuperar sólo algunos muebles y electrodomésticos que se encontraban en el comedor y la cocina. La planta alta, en tanto, sufrió daños en paredes y pisos producto de la combustión. “Perdimos casi todo lo que había abajo. Lo que nos quedó lo estamos guardando en el fondo de la casa de mi abuela”, agregó.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Almirante Brown trabajaron en el lugar. Afortunadamente, el fuego no se expandió a las casas vecinas. “Mi mamá no tiene noción de lo que pasó. Todavía no vino y no vio nada. Piensa que se incendió solo su habitación y no es así. Fue todo”, reconoció.

¿Cómo ayudar?

Para reconstruir la vivienda es imprescindible contar con el apoyo de la comunidad. La ONG Compromiso Ciudadano ya se puso en contacto con los damnificados y emitió una alerta solidaria para ayudar a la familia a juntar todo lo necesario.

Precisan con urgencia materiales de construcción. Éstos son:

Chapas de seis metros

Machimbre

Tirantes

Bolsa de cemento y cal

Arena

“El techo hay que cambiarlo por completo, eso es lo más urgente. Ahora, estamos enfocados en levantar la casa”, sostuvo Dolores a este medio.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 11 3651 7656 (Dolores) o al 11 3697 3839 (Javier).