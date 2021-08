Tuvo un accidente y permaneció inconsciente por horas: buscan testigos

Compartir en:

miércoles 18 de agosto del 2021

Ocurrió en Glew. La víctima es un adolescente. “Mi hijo quedó tirado en el asfalto”, aseguró su mamá a De Brown.

Un joven de 17 años protagonizó un accidente vial mientras transitaba con su bicicleta en Glew. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente por horas. Su familia busca testigos que les permita esclarecer qué pasó ese día.

¿Cómo fue?

Ocurrió el martes 10 de agosto, alrededor de las 13.30. Fue en el cruce de Payró y Pedraza, barrio Los Álamos. “Nosotros tenemos un emprendimiento de comida en casa. Mi hijo fue a comprar algo que faltaba en bici y cuando volvía no se acuerda si el colectivo lo tocó o lo encerró. Solo recuerda haberlo visto”, relató su madre, Laura Arias, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Desde entonces, la familia intenta rearmar qué sucedió aquella tarde. Vecinos aseguran que el chófer “se bajó de la unidad, cruzó una palabras con el joven y se fue”. Fueron ellos quienes llamaron a la ambulancia y dieron cuenta a la Policía del siniestro.

“Me dicen que hay alguien que vio todo, pero hasta hoy no sé nada. La empresa tampoco da la cara. Todos coinciden que fue ese colectivo y esa línea, pero no saben realmente cómo fue. Insisten en ese muchacho. Es un dolor terrible como madre esta impunidad. Quiero saber qué pasó”, aseguró a este medio.

Y agregó: “Mi hijo quedó tirado en el asfalto, el chófer no lo auxilió. Tendría que haber llamado a la ambulancia, a la Policía o llevarlo a la sala que está a un par de cuadras”.

Su estado de salud

El adolescente sufrió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Fue trasladado el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Luego derivado al Santa Marina de Monte Grande. Allí le realizaron una tomografía y permaneció internado un día.

“Ahora está con mucho dolor en la zona, tiene puntadas y no puede ver bien. No está yendo a la escuela. Tiene miedo de salir y no puedo enviarlo en su estado”, admitió Laura.ñ

La denuncia

Fue inmediatamente radicada en la Comisaría de Glew. El trasporte que estaría involucrado sería una de las unidades del interno 4 de la línea 501. Este realiza el recorrido Adrogué - Glew.

“Me dicen que el chófer niega que tuvo un accidente. No me dieron sus datos, tampoco disculpas o una explicación. Yo quiero que el conductor me diga qué pasó ese día”, sostuvo la browniana.