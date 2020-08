Un bar de Adrogué lanzó shows online y sueña con poner un autocine

Compartir en:

miércoles 12 de agosto del 2020

Se trata de Loco Arte. Ofrece espectáculos musicales vía streaming. “La estamos luchando como todos”, expresó su dueño a De Brown. ¿Cómo participar?

Muchos comercios debieron bajar en los últimas semanas sus persianas golpeados por la fuerte crisis económica que provocó la pandemia. En Adrogué, el bar Loco Arte es uno de los pocos lugares que aún quedan en pie. Lograron reinventarse y lanzaron diferentes propuestas culturales online para atravesar este momento particular.

¿De qué se trata?

Desde hace algunos fines de semana, el espacio ofrece ciclos musicales en vivo por streaming. Ya se sumaron a esta propuesta el grupo de rock nacional "La Fonola" y la banda tributo a Queen "Reina Asesina".

Este sábado 15, a las 22, se presentará Maxi Vaccaro haciendo música pop latina, con temas propios y covers de Abel Pintos. Si bien el show será a la gorra, el acceso costará 150 pesos.

“Recién estamos arrancando y nos está costando. La gente quiere verlos en vivo. Esa es la realidad”, explicó Guillermo Martínez, su propietario, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y precisó: “Estamos viendo las formas, buscando la vuelta porque ahora se largaron muchos músicos grandes a hacer lo mismo. Ellos meten mucha gente y cobran lo mismo, por eso se complica un poco”.

¿Cómo participar?

Deberán comunicarse vía WhatsApp al 112276-6767. Por este medio, se les enviará un link de pago. La entrada se abonará a través de la plataforma Mercado Pago. Los precios oscilan entre los $150 y $400 , según el show.

Luego de efectuado del pago, se otorgará el acceso a la plataforma y el código de ingreso para disfrutar de esta gran experiencia. “Esperamos volver a nuestro espacio físico, claro. Soñamos con eso, pero mientras tanto sabemos que la forma de volver es esta y que sin tu apoyo se nos hará imposible sostenerlo”, indicaron desde las redes sociales del lugar, ubicado en Mitre 1285.

Proyectando

Más allá que todavía no hay fecha de apertura para espacios gastronómicos y culturales, Loco Arte ya planifica una propuesta distinta para cuando esto se produzca. Se trata de un autocine en el terreno contiguo al local.

“El predio donde pensamos hacerlo es enorme. La idea es poner una pantalla, que la gente sintonice una radio y pueda escuchar a la banda. Se proyectaría el grupo tocando en vivo. Los días que no haya shows, iríamos con el cine”, aseguró a este medio.

Sobreviviendo en el caos

En tiempos de emergencia sanitaria, el espacio continua de pie gracias a la empatía y solidaridad de la dueña del local. “Gracias a Dios, desde el primer momento que pudimos sentarnos a hablar. Me dijo que me quede tranquilo, que no me iba a cobrar el alquiler. Esto es lo que hoy está sosteniendo el bar”, confió Guillermo.

En este marco, reconoció que la opción de realizar delivery gastronómico no es redituable. Es que hay mucha competencia, inclusive de aquella gente que decidió subsistir cocinando desde su casa y vendiendo.

“Además los impuestos no se están pagando. Estamos luchando como todos. Mucho de mi personal se fue en diciembre, en enero estuve cerrado y en febrero cuando arranque estaba probando nueva gente. Eso me ayudó porque no tenía muchos empleados”, reconoció.