Orgullo: es de Adrogué y representará al país en el Sudamericano de natación

jueves 14 de octubre del 2021

Se trata de Sebastián Segura. Tiene 18 años y viajará a Perú a competir en estilo mariposa y relevos 4x200. Conocé más.

Con tal sólo 18 años, Sebastián Segura logró obtener un puesto en el combinado nacional que representará al país en el próximo Sudamericano de natación. Para conseguir el objetivo, el deportista local debió sobreponerse a todas las trabas que le pusieron las restricciones por el Coronavirus a la hora de mantenerse activo con los entrenamientos.

El oriundo de Adrogué vio acción en el Torneo Clasificatorio "52° aniversario de FENABA", certamen que contó con la participación de atletas de todas las provincias y que tuvo como escenario las piletas olímpicas del Parque Roca. Con un tiempo de 56 segundos, consiguió su lugar en los 100 metros estilo mariposa y relevos 4x200.

"Cuando toqué la pared y vi el tiempo tuve una sensación de alivio increíble. Días después me confirmaron que estaba entre los convocados y me dio una alegría inmensa. Saber que voy a poder competir y convivir con los nadadores más rápidos de Argentina es una gran motivación", explicó Segura, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

El próximo paso será la cita internacional vistiendo los colores "Albicelestes". Se presentará entre el 7 y el 14 de noviembre en Lima, Perú. "Quiero ir a disfrutar de la experiencia con la Selección para sumar cosas nueva y aprender. También dar lo mejor de mí para poner al país lo más alto que mis capacidades puedan", aseguró.

Un sueño hecho realidad

Comenzó a practicar natación cuando tenía cuatro años en el club Brown de Adrogué. De ahí en más, su nivel fue creciendo llegando a ser uno de los talentos de la institución. Actualmente, entrena seis veces por semana en pileta y dos en gimnasio junto a su coach Gonzalo Galletti.

"El objetivo lo tenía en la cabeza desde marzo 2020 cuando terminó el Campeonato Nacional. Con la pandemia hubo mucha desmotivación y desesperanza de no poder llegar al nivel o de que no se haga. En lo personal no me preparé específicamente para el torneo, sino que fue una construcción donde todo sumó y finalmente se dio", concluyó a este medio.