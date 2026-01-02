Un periodista de Burzaco entrevistó a "Vecna", el villano de Stranger Things

Se trata de Lucas Baini, especialista en cine y series. “Las horas eran largas, los trayectos duros, el traje pesaba, hacía calor, pero fue una experiencia increíble”, le confió el actor. Mirá el vídeo.

Lucas Baini, reconocido periodista browniano, entrevistó a uno de los personajes internacionales del momento: Jamie Campbell Bower. El actor británico interpreta a Henry/Vecna, el villano de Stranger Things, la serie furor de Netflix que llegó a su fin el 31 de diciembre con el estreno del episodio 8, titulado “The Rightside Up”.

¿Cómo fue?

En su medio de una charla imperdible realizada en Brasil, el artista reflexionó sobre su experiencia en el set encarnando a un personaje que evolucionó de monstruo a villano, convirtiéndose en una figura temible al acechar al elenco con visiones de sus traumas más profundos.

En este sentido, Baini exploró con Bower el desafío emocional y físico que supuso interpretar a un antagonista de este calibre, especialmente en una temporada que representa el cierre de casi una década de historia.

“Me despido con agradecimiento, es muy emotivo, pero creo que voy a mirar atrás a este periodo de mi vida con muchísimo cariño. Sí, las horas eran largas, los trayectos eran duros, el traje pesaba, hacía calor, pero fue una experiencia tan increíble y estoy agradecido de haber podido estar ahí”, contó emocionado, poniendo fin a uno de los grandes fenómenos culturales de la década.

La charla también pasó por momentos de diversión, risas y recuerdos. ¿Quién imaginaría que Vecna es el mismo tipo que empezó recitando líneas con Kenny Loggins: “Walking in the air”, rompió el hielo el browniano en alusión a su interpretación vocal a sus 8 años. “¿Quién iba a pensar que sería el tipo que después aterroriza a niños en una serie de Netflix?”, ironizó el actor.

Tras la salida de la entrevista, Baini compartió en sus redes sociales impresiones del viaje y de la experiencia, subrayando la importancia de entender la dimensión humana de Bower detrás de una criatura tan aterradora como "Vecna".

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sobre Lucas

Es el creador del canal de Youtube "Cámara en mano". Se trata de un espacio dedicado a las series y films. Contiene análisis completos, curiosidades y referencias de todo tipo.

En este contexto, años atrás, entrevistó también a Natalia Dyer, Joe Keery y Charlie Heaton. Se trata de los actores que interpretan a Nancy, Steve y Jonathan, respectivamente, en Stranger Things.