Cerró la cervecería “El Viejo Cine” de Longchamps: “Hoy salir a comer es un lujo”

Así lo aseguró Federico, dueño del bar, a De Brown. El local funcionaba desde 2021 y fue uno de los sitios favoritos de los vecinos gracias a su variada gastronomía y tragos de autor. La información.

En medio de un contexto económico que golpea con fuerza al sector gastronómico, unos de los comercios emblemáticos de Longchamps cerró sus puertas. Se trata de la cervecería “El Viejo Cine”.

¿Cuáles fueron los motivos?

El comercio comenzó a funcionar hace cinco años en donde estaba el cine Teatro Avenida. Se convirtió así uno de los sitios favoritos de los vecinos gracias a su cálido ambiente, variada gastronomía y tragos de autor.

Según explicó Federico, dueño del bar, la decisión se tomó tras un combo de factores que volvieron inviable la continuidad del local: caída en las ventas, aumento sostenido de los costos fijos y una demanda que no logra repuntar. “Hay poca gente en la calle y la economía del consumidor no acompaña”, resumió.

El cierre también coincide con el cambio de estación, un factor que impacta en la actividad. “Se terminó la temporada, empieza el frío y la gente deja de salir. El invierno pasado fue muy duro”, señaló. En ese sentido, explicó que lograron sostener el funcionamiento durante un tiempo gracias a otra empresa que poseen, aunque finalmente mantener el espacio abierto "dejó de ser viable".

El panorama, aseguran desde el sector, no es aislado. De acuerdo a lo que describió el propio comerciante, son pocos los locales gastronómicos que logran trabajar con regularidad y, en muchos casos, la actividad se concentra únicamente durante los fines de semana, lo que apenas alcanza para subsistir. “Hoy salir a comer es un lujo”, subrayó Federico.

El cierre de negocios de distintos rubros se ve reflejado en todo el distrito y en la Región. "A quien le preguntes en el entorno te dicen que si tienen la posibilidad de vender, lo hacen. Son pocos los que pueden sacar una ganancia de su local. Muchos lo están aguantando o están empatando", confió a este medio.

Y concluyó: “Este sábado fue el último. Contentos ya que acompañó mucha gente, amigos, conocidos, vecinos y clientes de siempre. Fue un lindo finde para cerrar una etapa para nosotros y para este hermoso emprendimiento que lamentablemente no pudimos continuar”.

¿Cómo nació?

El edificio era el cine del pueblo en la década de 1950. Alcanzó su mayor popularidad en los ´60, cuando se colmaban las salas con las aventuras de vaqueros, indios y de guerra. El espacio tuvo un triste final, ya que se incendió por causas desconocidas en 1975.

Sin embargo, en diciembre de 2021, el sitio ubicado en la avenida Yrigoyen 18.335 cobró vida nuevamente ya que la cervecería se hizo realidad. Se trataba de emprendimiento familiar de cuatro hermanos, un padre y un amigo.