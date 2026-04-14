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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2661
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POLÍTICA
martes 14 de abril de 2026

Buscando llevar más obras y servicios a los barrios, lanzaron el programa "Brown Suma"


Se están llevando adelante en Longchamps trabajos de mejorado de calles, reparación de cruces de caños y zanjeos, despeje de árboles y colocación de luminarias, entre otras cosas. Los detalles.

Se puso en marcha este lunes el nuevo programa “Brown Suma”, en Longchamps. Se trata de una iniciativa destinada a acercar obras y servicios a distintos puntos del distrito.

 

La propuesta

Comenzó en los barrios "Las Lilas" y "14 de Febrero". Allí, se desplegaron numerosas intervenciones integrales con la participación de todas las áreas municipales.

En ese marco, se están llevando adelante trabajos de consolidado y mejorado de calles, reparación de cruces de caños y zanjeos, despeje de árboles y forestación; además del arreglo y colocación de luminarias.

Asimismo, se brindan servicios de vacunación de calendario, atención de Zoonosis Brown y asesoramiento en regularización dominial. También recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y charlas de concientización vial en el marco del plan “Mi Primera Licencia”.

Este nuevo programa se replicará en los próximos días en distintas localidades. Fue planificado por Mariano Cascallares junto al intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

“Con ‘Brown Suma’ seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras concretas y servicios esenciales que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”, remarcó Cascallares.

 

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