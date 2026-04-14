Se suicidó una joven y querida docente de Burzaco

Se trata de Aldana Patti de 32 años. Tenía una hija de 7. Los mensajes de despedida se multiplicaron en las redes sociales. Un nuevo caso que expone la emergencia de la salud mental, una problemática creciente y alarmante. Los detalles.

Una triste pérdida aún genera conmoción en la comunidad educativa de Almirante Brown. Se debe a la muerte de Aldana Sofía Patti, una querida docente del distrito y vecina de Burzaco. La joven cumplió años el pasado 1 de marzo y, pocas semanas después, tomó la trágica decisión de quitarse la vida.

¿Qué pasó?

Según pudo saber www.deBrown.com.ar, la profesora fue hallada sin vida el pasado 3 de abril, luego de que sus familiares no pudieran contactarse con ella durante dos días. Se desempeñaba las Escuelas Secundarias N°8 de Claypole y N°70 de Longchamps. Ambas instituciones permanecieron cerradas con motivo del duelo.

La causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte”. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores trabajan arduamente para esclarecer los motivos que la llevaron a esta drástica decisión.

Sobre Aldana

Tenía 31 años y una hija de 7. Era muy querida en los lugares donde ejerció y también entre sus alumnos particulares, a quienes ayudaba a rendir materias pendientes. “Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestra querida profesora”, afirmó uno de los establecimientos. En tanto, el otro enfatizó: “Acompañamos en este triste momento a su familia”.

El impactante comunicado repercutió rápidamente en las redes sociales, donde cientos de personas que la conocieron la despidieron por ese medio. “Te vamos a extrañar, chiquita”, señaló una vecina, mientras que otra expresó: “Descansa en paz, Aldi”

“Ay, no puede ser. Levantarse con esta noticia tan dolorosa. Profe Aldana, una de las mejores, con los mejores carismas. Una profe con un corazón enorme”, lamentó.

Una problemática sinfín

El caso expone la emergencia de la salud mental, una problemática creciente y alarmante. De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Información Criminal, durante 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país. Desde 2023, es la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos en 2024.