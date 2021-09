Una browniana intentará ascender sola el Aconcagua y cargando su bicicleta

Compartir en:

miércoles 29 de septiembre del 2021

Tiene 28 años y buscará batir lo que será un nuevo récord en febrero del 2022. “Solo una persona logró hacerlo en 1994, pero fue con asistencia, le llevaron el equipo”, confió a De Brown.

María Emilia Pachado es vecina de Longchamps y busca entrar en el libro Guinness. Intentará convertirse en la primera mujer en ascender al cerro Aconcagua, en Mendoza. La particularidad es que lo hará sola, sin ningún tipo de asistencia y cargando en la espalda a su bicicleta.

¿Cómo nació la idea?

Fue hace cinco meses. Originalmente, proyectó realizar la travesía pedaleando. Sin embargo, todo cambió al enterarse que en el Parque Nacional no estaba permitido llevar adelante el trayecto de esa forma, solo a pie.

“Yo soy ciclista, hago cicloturismo. Cuando pensé en el ascenso con mi bici me pregunté si alguien ya lo había hecho antes. Averigüé que una sola persona lo logró en 1994, pero fue con asistencia, le llevaron el equipo”, aseguró María, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Al enterarme que no iba a poder pedalear hasta la cima mi plan se modificó por completo. El guía con el que hablé me contó que hay un servicio de mulas o de porteadores. Eso es muy costoso, está alrededor de dos mil dólares. Igualmente me ganó el orgullo y me dije yo también puedo hacerlo, también puedo cargarla y subir”.

Con este cambio inesperado, la aventura comenzó a tomar otro color. Es que ahora podría convertirse en la primera mujer en llegar sola y trasladando su bicicleta a la cima del cerro que está a 6962 metros sobre el nivel del mar. Planifica hacerlo en febrero del 2022.

“Proyecto hacerlo en febrero y tardaría entre 8 y 9 días. El primer tramo son casi 30 km, en la entrada hace 40 grados, pero cuando vas subiendo la temperatura baja y en la noche llega a -15°. En la cima puede tocar los -30°”, explicó.

Su familia, clave

Su mamá es costurera hace más de 30 años y modista. Es ella quien le está haciendo parte de la indumentaria. Su papá, mientras tanto, está terminando de armar la estructura donde irá montada "Hulk". Este es el nombre con el que bautizó a su medio de transporte en referencia al superhéroe ya que esta es verde y resistente. "Nunca me dejó a pie", resaltó.

¿Qué más necesita?

María está comprando todo de a poco. La realidad es que el equipo de alta montaña es costoso y aún le faltan varias cosas para equiparse. Ante este escenario, busca patrocinadores o auspiciantes que la ayuden a poder alcanzar el récord. “La carpa sale entre 50 y 60 mil pesos. También necesito ropa y calzado térmico”, aseguró.

Y explicó: “Lo central es no llevarte abrigo de más, pero tampoco quedarte corta. Además no tiene que ser pesado porque ya la bici tiene casi 30 kilos. No es nueva, es de hierro y eso se siente. Hay que sumarle a eso la estructura de aluminio para trasladarla y mi mochila”.

Su día a día: ¿Cómo se prepara?

La joven tiene 28 años y en diciembre prevé recibirse de odontóloga en la Universidad Nacional de la Plata. Desde hace algunos meses vive en una pensión de dicha ciudad con una amiga. Es que la enorme distancia entre su casa familiar y la facultad le consumía seis horas diarias.

Durante la noche, trabaja en la recepción de una clínica odontológica en Recoleta. Cerca del mediodía cursa las últimas materias y a la tarde entrena dos o tres horas. Además realiza caminatas largas y hace ciclismo en las afuera de la capital de la Provincia.

“Hace dos años fui cadete de la Escuela Naval Militar. Voy a aprovechar esa ejercitación y las nociones de supervivencia que adquirí para subir al cerro”, confió a este medio.