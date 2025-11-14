A 16 años del caso Pomar: la historia de Franco, el hijo que se salvó de la muerte por un examen

Eran vecinos de José Mármol. En aquel tiempo, el niño de la familia tenía 13 años y no viajó para preparar una prueba escolar. La información.

Una de las mayores tragedias que enlutaron al país cumple 16 años. El viernes 14 de noviembre de 2009, la familia Pomar emprendía viaje desde José Mármol a Pergamino. En el camino, un accidente de tránsito los mató. En medio del dolor y entre conjeturas insólitas, los cuerpos fueron hallados 24 días después a metros de la ruta. Franco, el hijo de la mujer, se salvó de milagro ya que había decidido quedarse .

Sólo dolor

El browniano tenía apenas 13 años en aquel momento y prefirió no viajar porque tenía que preparar un examen del colegio para el lunes. Al no poder quedarse solo, se hospedó en la casa de su amigo en la localidad browniana.

La última imagen que tiene de su mamá es despidiéndola desde la puerta del hogar donde permaneció. Gabriela iba sentada del lado del acompañante, atrás sus hermanas Candelaria y Pilar.

Hoy, Franco creció. Tiene casi 30 años y se recibió de martillero público, pero, según relató, nunca pudo volver a transitar la Ruta 31 para viajar a Buenos Aires.

“Esta fecha es muy difícil, me trae mucha tristeza y muy malos recuerdos. Fueron muchos días de angustia, de ansiedad, de no saber qué pasaba. No puedo describir este tiempo. Se me hace muy difícil que sigan pasando los años y saber que no las voy a volver a ver”, había asegurado Franco, durante una entrevista cuando se cumplió una década del accidente.

El accidente

Si bien la familia vivía en la localidad browniana, eran oriundos de la ciudad bonaerense de Pergamino. Por eso, solían frecuentarla los fines de semana para almorzar con sus parientes.

Aquel día, en el auto circulaban Luis Fernando Pomar, de 40 años, su esposa, Gabriela Viagrán, de 36, junto a las hijas María del Pilar (3) y Candelaria (6). También iba su mascota, un caniche toy.

Pero, la familia nunca arribó a su destino. Eso originó una búsqueda envuelta en hipótesis y conjeturas irrisorias. Se insinuó que habrían sido abducidos por OVNIS, que hubo un conflicto de pareja y que “desaparecieron” por estar vinculados en el negocio de la efedrina.

La peor noticia

El auto recién apareció el 8 de diciembre. Permanecía volcado al costado de la ruta 31, a solo 40 kilómetros de Pergamino. Si bien la Policía afirmó que los habían hallado tras una intensa búsqueda; los vecinos aseguraban que los encontró un baqueano de la zona.

En este escenario, los forenses confirmaron que las heridas que presentaban correspondían al accidente de tránsito. Fernando poseía una fractura de cráneo y murió primero. Su esposa tenía múltiples quebraduras y habría agonizado por tres días.

Sumado a ello, se determinó que el rodado sufrió varios vuelcos y que ninguno de los integrantes llevaba puesto el cinturón de seguridad. Debido a esto, salieron todos despedidos.

¿Quiénes fueron los responsables?

En 2017, se condenó a dos efectivos policiales por falsificar las actas del rastrillaje. El ex comisario Daniel Fabián Arruvito recibió una pena de un año y dos meses de cárcel en suspenso; mientras que para el ex teniente Luis Quiroga, fue de un año por el delito de "falsedad ideológica de instrumento público". Poco tiempo después, fueron absueltos.