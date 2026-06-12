Lizy Tagliani quiso comprarle a su hijo la camiseta de Argentina, pero se confundió de equipo

La conductora browniana confesó la divertida situación que vivió a través de un video publicado en su Instagram. Mirá lo que dijo.

La conductora browniana Lizy Tagliani volvió a sacar sonrisas entre sus seguidores. Esta vez fue al contar una desopilante anécdota vinculada al fútbol y a los preparativos de su familia para seguir los partidos.

¿Qué hizo?

A través de un video publicado en Instagram, la vecina de Adrogué relató que decidió salir a buscar una camiseta de la Selección Argentina para su hijo Tati, de 5 años. Convencida de que había encontrado el lugar indicado, ingresó a un local decorado de celeste y blanco y eligió una prenda que creyó representaba al conjunto nacional.

Durante el relato, Lizy reconoció con humor que nunca fue una experta en fútbol y recordó que, cuando era más joven, sus intereses durante los partidos pasaban por otros aspectos muy distintos al juego.

“Me olvidé que antes de una mami, fui una trava, pero de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de la que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short que le quedaba espectacular”, explicó.

Y continuó: “Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, de las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava!”. No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta”.

Luego, retomó la historia al contar que todo tuvo un giro inesperado cuando llegó a su casa y mostró la compra a su esposo, Sebastián Nebot. Fue entonces cuando descubrió que la camiseta no era de la Selección Argentina, sino de Racing Club, institución conocida popularmente como "La Academia".

Lejos de avergonzarse, la conductora compartió el episodio entre risas y convirtió el malentendido en una nueva muestra del humor que la caracteriza, generando comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizy Tagliani (@lizytagliani)