La Justicia habilitó testimonios y nuevas pruebas en el juicio contra Junior Benítez

El ex jugador de Boca, está acusado de instigación al suicidio por la muerte de su expareja, Anabelia Ayala en la localidad de Malvinas Argentinas. Los detalles

Mientras cumple una condena de prisión efectiva por coacción, amenazas y daños, la situación judicial de Junior Benítez se complica más. La Justicia habilitó nuevas medidas de cara al juicio oral en el que está acusado por “instigación al suicidio en contexto de violencia de género”, en la causa que investiga la muerte de su expareja, Anabelia Ayala.

¿Cuáles son?

El Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora resolvió la apertura de un período para incorporar pruebas y testimonios antes del inicio del proceso. En ese marco, autorizó sumar videos, grabaciones, informes técnicos, capturas de pantalla y pericias vinculadas al cotejo de voz.

Asimismo, citó a todos los testigos propuestos con vinculación directa al caso. También admitió para el debate el acta de procedimiento, actuaciones médico-legales, documentación relacionada con el fallecimiento, informes toxicológicos, el protocolo de autopsia y la declaración del imputado.

El caso

Ayala, de 29 años, se quitó la vida durante las primeras horas de Año Nuevo de 2024, en Longchamps. Según trascendió, en la escena había una tablet con una conexión reciente por videollamada con Benítez.

De acuerdo con la investigación, entre 2018 y 2023, el deportista browniano habría golpeado reiteradamente a la víctima, además de someterla a amenazas de muerte e intimidaciones. A su vez, la acusación sostiene que ejercía un “control constante” sobre ella, accediendo a sus redes sociales y dispositivos electrónicos.

En este contexto, la Justicia considera que, pese a las medidas de restricción vigentes, el exjugador continuó hostigando tanto a Ayala como a su entorno. Ese comportamiento, según la acusación, habría sido determinante en el desenlace fatal ocurrido el 1 de enero de 2024.

Detenido

En abril de 2024, Benítez fue condenado a cinco años de prisión por coacción agravada, amenazas, daño, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego. Actualmente, cumple esa condena.