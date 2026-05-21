Con el foco en asistir a personas en situación de calle, arrancó el Operativo Frío en Brown

La primera recorrida abarcó las estaciones de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol. Se entregaron frazadas, gorros y bebidas calientes. Los detalles.

Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío. El objetivo es acompañar y asistir a personas en situación de calle frente a la llegada de las bajas temperaturas.

¿Cómo fue?

La primera recorrida abarcó las estaciones de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, entre otras. Allí equipos municipales entregaron frazadas, gorros y bebidas calientes para ayudar a afrontar las noches más frías.

La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, en el marco del programa Cimientos Brown. A través de ella, se profundiza el trabajo que se realiza durante todo el año para acompañar una problemática social compleja y multicausal.

Seguimiento

Desde la Comuna indicaron además que quienes actualmente se encuentran en situación de calle ya forman parte de un relevamiento que realizan los equipos municipales.

En este sentido, remarcaron que continuarán trabajando para acompañarlas y generar herramientas que les permitan construir un nuevo proyecto de vida con mayor integración y contención.

“En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. Desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento”, expresó la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.

Finalmente, Mariano Cascallares sostuvo: “Tenemos el compromiso de cuidar y garantizar sus derechos. Por eso, mediante recorridas nocturnas hacemos un seguimiento de las distintas situaciones y brindamos asistencia y herramientas que permitan construir nuevas oportunidades”.