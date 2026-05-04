A 44 años del hundimiento, homenajearon a los caídos y sobrevivientes del Crucero General Belgrano

Fue en Longchamps y Adrogué. Participó el intendente Juan Fabiani. La información.

Al cumplirse el 44° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, Almirante Brown homenajeó a sus 323 tripulantes caídos y a los sobrevivientes. Lo hizo a través de dos emotivos actos realizados en diferentes puntos del distrito.

¿Cómo fue?

La plaza de Longchamps que lleva el nombre del buque fue escenario de la primera jornada de reconocimiento. Allí, autoridades municipales, ex combatientes de Malvinas y vecinos realizaron la colocación de una ofrenda floral.

Más tarde, se llevó a cabo el tradicional acto en la plaza Brown de Adrogué. En el lugar también se recordó a quienes tripulaban la nave hundida el 2 de mayo de 1982 tras el ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. En el viajaban 1093 tripulantes de los cuales 323 fallecieron.

"A 44 años del hundimiento del Crucero General Belgrano rendimos homenaje a quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional. Honor y gloria para nuestros héroes de Malvinas", sostuvo al respecto Mariano Cascallares.

De los actos, participaron el intendente Juan Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco.

Asimismo, estuvieron presentes el director General Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Guillermo Rezk, y el titular del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino” y coordinador de Ex Combatientes de Malvinas Argentinas, Francisco Marcovich.

Además, formaron parte las delegadas de Adrogué y Longchamps, María José Zandonadi y Valeria Soria, respectivamente, y el representante de la Asociación Amigos Crucero ARA General Belgrano y miembros de la comisión de hijos y nietos de Malvinas local, Guillermo Ricardo Carro.