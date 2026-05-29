Lanzan un curso gratuito de “Auxiliar de Instituciones Educativas” en Malvinas Argentinas

Se dictará dos veces por semana. El único requisito es ser mayor de 16 años. ¿Cómo anotarse?

Una nueva propuesta de capacitación gratuita abrió su inscripción en el Malvinas Argentinas. Se trata del curso de “Auxiliar de Instituciones Educativas”, una iniciativa pensada para brindar herramientas y ampliar las posibilidades de inserción laboral.

¿Cómo será?

El taller comenzará el 1 de junio. Se dictará los lunes y martes de 12 a 15:20 hs. Las clases serán en el CIC de la localidad, ubicado en Pasteur esquina Lapacho.

La inscripción es presencial y gratuita. Los vecinos interesados deberán acercarse a la entidad de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Allí tendrán que presentar DNI y dos fotocopias. Según informaron, el único requisito será ser mayor de 16 años.

La propuesta busca fortalecer la formación de quienes deseen desempeñarse en ámbitos educativos, incorporando conocimientos y prácticas vinculadas al trabajo en el sector.