Vie, 29/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2706
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
viernes 29 de mayo de 2026

Lanzan un curso gratuito de “Auxiliar de Instituciones Educativas” en Malvinas Argentinas


Se dictará dos veces por semana. El único requisito es ser mayor de 16 años. ¿Cómo anotarse?

Una nueva propuesta de capacitación gratuita abrió su inscripción en el Malvinas Argentinas. Se trata del curso de “Auxiliar de Instituciones Educativas”, una iniciativa pensada para brindar herramientas y ampliar las posibilidades de inserción laboral.

 

¿Cómo será?

El taller comenzará el 1 de junio. Se dictará los lunes y martes de 12 a 15:20 hs. Las clases serán en el CIC de la localidad, ubicado en Pasteur esquina Lapacho.

La inscripción es presencial y gratuita. Los vecinos interesados deberán acercarse a la entidad de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Allí tendrán que presentar DNI y dos fotocopias. Según informaron, el único requisito será ser mayor de 16 años.

La propuesta busca fortalecer la formación de quienes deseen desempeñarse en ámbitos educativos, incorporando conocimientos y prácticas vinculadas al trabajo en el sector.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram