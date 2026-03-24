A 50 años del golpe de 1976, realizaron la tradicional vigilia previa al 24 de marzo

La iniciativa tuvo lugar en Burzaco y contó con diferentes muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo. Toda la información.

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, Almirante Brown realizó este lunes por la noche la tradicional vigilia previa al 24 de marzo. Se trató de una jornada cultural abierta en Burzaco, donde hubo espectáculos, exposiciones y charlas, entre otros.

¿Cómo fue?

Se llevó adelante en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini. Participaron el intendente Juan Fabiani, presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y su par del Consejo Escolar, Ezequiel Mars.

La actividad, que se efectúa cada año, comenzó a la tarde y, desde entonces, hubo muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo. Estuvieron presentes espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales.

“En esta jornada tan especial, a medio siglo de aquel tiempo de tanta oscuridad, desde Almirante Brown decimos con mucha fuerza ¡Nunca Más!", afirmó Fabiani. En tanto, señaló que la vigilia fue una "noche de reflexión, encuentro y homenaje".

Mariano Cascallares, por su parte, sostuvo: “Al cumplirse hoy cincuenta años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, volvemos a expresar el deseo de que en nuestro querido país haya ´Memoria, Verdad y Justicia´”.

Más propuestas

Durante la jornada, hubo otras actividades como la presentación del Teatro Envión 1 y 2, el programa “Jóvenes y Memoria” de la Secundaria N°28, una radio abierta, el “Ballet Querencia Madres”, Bartolinas, la comparsa “Muga al Borde” y el grupo “Nueva Era Percusión”.

También, la obra “Blanco sobre Blanco” y la banda “Contra todos los males de este mundo”, con un tributo a Luis Alberto Spinetta. En tanto, se hizo el tradicional Mural de las Velas.