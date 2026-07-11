¡A cambiar el look!: lanzaron un descuento del 20% en peluquerías de Brown

Conocé los comercios adheridos.
Con el objetivo de seguir acompañando la economía de los vecinos, Almirante Brown sumó una nueva promoción al programa “Brown Ahorra”. Se trata de un descuento del 20% en cortes de pelo en distintas peluquerías adheridas del distrito.
La iniciativa se aplica todos los miércoles. Forma parte de las políticas impulsadas para fortalecer el comercio local y brindar beneficios concretos a los brownianos, promoviendo además el consumo en los establecimientos.
Según precisaron desde la Comuna, las peluquerías adheridas son:
"Desde 'Brown Ahorra' seguimos incorporando nuevas propuestas para cuidar el bolsillo de los vecinos y, al mismo tiempo, acompañar a los comercios locales, fortaleciendo el trabajo y la actividad económica en el distrito", afirmó Mariano Cascallares.
Las peluquerías interesadas en incorporarse al programa pueden solicitar información y sumarse comunicándose por WhatsApp al 11-6002-9359.
Brown celebra este jueves el Día de la Independencia #9deJulio https://t.co/3JpsBQMszQ
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 8, 2026