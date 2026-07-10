Se incendió una histórica farmacia de Adrogué

Bomberos desplegó un importante operativo en el lugar. Se reportaron importantes daños materiales en sus instalaciones. La información.

Un voraz incendio se desató durante la madrugada de este martes en una reconocida farmacia del centro de Adrogué. El fuego afectó el frente del comercio y obligó a una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

¿Cómo fue?

El local llamado “Slapak” se ubica en Somellera al 500, frente a la estación ferroviaria de la localidad. Según informaron oficialmente, las llamas provocaron importantes daños materiales en sus instalaciones.

En el lugar, se desplegó un operativo de emergencia. Tras varios minutos de intenso trabajo, Bomberos logró controlar el siniestro y evitó que las llamas se propagaran hacia los comercios linderos.

Por el momento no se informaron si hubo personas heridas ni las causas que originaron el incendio.