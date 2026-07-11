Argentina buscará el pasaje a semifinales ante Suiza

El encuentro será hoy, sábado 11 de julio, desde las 22 hs. La previa aquí.

Tras una agónica e histórica clasificación frente a Egipto, la Selección Argentina buscará dar un nuevo paso en el Mundial 2026. En los cuartos de final se medirá ante Suiza, un rival que llega invicto en el certamen.

El encuentro se disputará hoy, sábado 11 de julio, desde las 22 hs (hora argentina). Será en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el arbitraje del portugués João Pinheiro.

¿Cómo llegan?

La "Albiceleste" se metió entre los ocho mejores de la cita mundialista luego de derrotar 3-2 a Egipto en un partido cambiante, donde volvió a mostrar carácter para revertir un 0-2 y quedarse con la victoria.

De cara al cruce ante Suiza, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en la formación. Una de ellas está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar. La otra pasa por el mediocampo, con Nicolás González como candidato a entrar en el once.

Quien volverá a estar desde el arranque es Nicolás Tagliafico. El oriundo de Rafael Calzada recuperó la titularidad frente a Egipto y, además, alcanzó una marca histórica al meterse entre los diez futbolistas argentinos con más presencias en los Mundiales.

¿Y el rival?

Suiza llega con una sólida campaña. Finalizó en el primer puesto del Grupo B luego de igualar 1-1 con Qatar y derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá.

En la instancia de eliminación directa, venció 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final, mientras que en octavos empató 0-0 con Colombia y se impuso 4-3 en la definición por penales para meterse entre los ocho mejores del torneo.