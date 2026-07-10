Para afianzarse en el Reducido: San Martín busca volver al triunfo tras cinco fechas en Berisso

Visitará hoy, viernes 10 de julio, a Villa San Carlos. ¿A qué hora?

Tras cinco partidos sin conocer la victoria, San Martín de Burzaco necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en los puestos de Reducido. Con el objetivo de afianzarse en esa zona, se medirá ante Villa San Carlos, un equipo que busca puntos para salir de la zona de descenso.

El encuentro, correspondiente a la 24° fecha de la Primera B, se disputará hoy, viernes 10 de julio, desde las 13 hs, en Berisso. La última vez que se enfrentaron fue en la primera rueda del actual campeonato, cuando igualaron 3-3 en un partidazo.

¿Cómo llegan?

El "Azul" viene de conseguir su tercer empate consecutivo: esta vez fue 1-1 frente a Liniers. Si bien el resultado extendió a cinco la racha de partidos sin triunfos, le permitió llegar a los 31 puntos y escalar al noveno puesto, el último que otorga un lugar en el Reducido.

Para consolidarse en esa posición, deberá superar a un necesitado Villa San Carlos. El "Villero" derrotó 3-1 a Ituzaingó en la fecha pasada y puso fin a una seguidilla de 11 encuentros sin victorias. Ese flojo presente se refleja en la tabla: marcha anteúltimo con 21 unidades y está en zona de descenso.