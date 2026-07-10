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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2748
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CULTURA
viernes 10 de julio de 2026

Lanzaron talleres artísticos y culturales en Brown: ¿Cuáles son y cómo anotarse?


Hay desde diplomaturas y cursos hasta seminarios de formación. Conocé más.

Con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de capacitación, abrirán las inscripciones para una amplia oferta artísticas. Todas las propuestas son gratuitas y se llevan adelante en diferentes puntos del distrito.

 

¿Qué habrá?

  • Talleres Artísticos

Incluyen actividades de música, danza, teatro, artes visuales, literatura y muchas otras disciplinas, destinadas a personas de diferentes edades e intereses. Se dictarán en los distintos espacios culturales locales. Algunos de ellos son sonido e iluminación y guitarra avanzada. Podés hacer clic acá para acceder al formulario de preinscripción. Los cupos son limitados.

 

  • Audiciones para el Cuerpo Estable de Comedia Musical Brown

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de julio. Está destinada a bailarines, cantantes y actores mayores de 18 años, quienes deberán solicitar información escribiendo a danyvitaller@hotmail.com 

 

  • Seminarios Intensivos

Será de Realización Audiovisual y Actuación Frente a Cámara, destinados a adolescentes desde los 16 años y personas adultas. Las capacitaciones se desarrollarán todos los miércoles de julio en la Casa de la Cultura de Adrogué y no requieren inscripción previa.

 

  • Diplomaturas en Artes Musicales y Folklore

Quienes cuenten con experiencia y deseen profundizar su formación podrán postularse al segundo tramo de las Diplomaturas en Artes Musicales y en Folklore. Estas se desarrollarán durante el segundo cuatrimestre de 2026. El proceso de admisión incluirá una entrevista y una prueba práctica, previstas para los días 15 y 31 de julio, respectivamente.

El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto de las Culturas de Almirante Brown. Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse por correo a diplomaturasenartesicab@gmail.com.

 

Las propuestas

Son organizadas desde el Instituto Municipal de las Culturas. "En Almirante Brown continuamos fortaleciendo el acceso a la cultura con propuestas de formación de calidad, abiertas a la comunidad y pensadas para que cada vecino pueda desarrollar su talento y crecer artísticamente", destacó Mariano Cascallares.

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