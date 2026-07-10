Lanzaron talleres artísticos y culturales en Brown: ¿Cuáles son y cómo anotarse?

Hay desde diplomaturas y cursos hasta seminarios de formación. Conocé más.

Con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de capacitación, abrirán las inscripciones para una amplia oferta artísticas. Todas las propuestas son gratuitas y se llevan adelante en diferentes puntos del distrito.

¿Qué habrá?

Talleres Artísticos

Incluyen actividades de música, danza, teatro, artes visuales, literatura y muchas otras disciplinas, destinadas a personas de diferentes edades e intereses. Se dictarán en los distintos espacios culturales locales. Algunos de ellos son sonido e iluminación y guitarra avanzada. Podés hacer clic acá para acceder al formulario de preinscripción. Los cupos son limitados.

Audiciones para el Cuerpo Estable de Comedia Musical Brown

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de julio. Está destinada a bailarines, cantantes y actores mayores de 18 años, quienes deberán solicitar información escribiendo a danyvitaller@hotmail.com

Seminarios Intensivos

Será de Realización Audiovisual y Actuación Frente a Cámara, destinados a adolescentes desde los 16 años y personas adultas. Las capacitaciones se desarrollarán todos los miércoles de julio en la Casa de la Cultura de Adrogué y no requieren inscripción previa.

Diplomaturas en Artes Musicales y Folklore

Quienes cuenten con experiencia y deseen profundizar su formación podrán postularse al segundo tramo de las Diplomaturas en Artes Musicales y en Folklore. Estas se desarrollarán durante el segundo cuatrimestre de 2026. El proceso de admisión incluirá una entrevista y una prueba práctica, previstas para los días 15 y 31 de julio, respectivamente.

El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto de las Culturas de Almirante Brown. Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse por correo a diplomaturasenartesicab@gmail.com.

Las propuestas

Son organizadas desde el Instituto Municipal de las Culturas. "En Almirante Brown continuamos fortaleciendo el acceso a la cultura con propuestas de formación de calidad, abiertas a la comunidad y pensadas para que cada vecino pueda desarrollar su talento y crecer artísticamente", destacó Mariano Cascallares.