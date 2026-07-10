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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2748
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DEPORTES
viernes 10 de julio de 2026

Brown recibe al último de la tabla con el objetivo de volver a la victoria


Se enfrentará hoy, viernes 10 de julio, con Ituzaingó. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué necesita volver al triunfo para comenzar a alejarse de la zona baja de la tabla. Tras traerse un punto como visitante en su última presentación, buscará revalidarlo haciéndose fuerte en casa frente a Ituzaingó, otro de los equipos comprometidos con el descenso.

En marco de la 24° fecha de la Primera B, el encuentro se disputará hoy, viernes 10 de julio, a partir de las 15 hs en el estadio Lorenzo Arandilla. La última vez que ambos equipos se enfrentaron, igualaron 1-1.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” comenzó la segunda rueda con un triunfo y el reciente empate 0-0 con Armenio. Si bien sumó en su última presentación, la victoria de Villa San Carlos achicó la diferencia con la zona de descenso: Brown suma 23 puntos y mantiene dos de ventaja sobre esos puestos.

Ituzaingó, por su parte, atraviesa un presente muy complicado. Con sólo una victoria, seis empates y 16 derrotas en la temporada, acumula 9 unidades y marcha último. Aunque todavía quedan varias fechas por disputarse, su panorama es cada vez más complejo si no logra revertir esta situación.

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