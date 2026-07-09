Con el tradicional desfile patrio, Brown celebró el Día de la Independencia

La ceremonia oficial estuvo encabezada por Cascallares, Fabiani y Eichel. La información.

Con un multitudinario festejo, Almirante Brown celebró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Longchamps. La iniciativa incluyó un desfile cívico militar y tradicionalista junto a la participación de las instituciones locales.

¿Cómo fue?

La fiesta patria comenzó muy temprano en la intersección de las calles Dr. Chiesa y Emilio Burgwardt. La ceremonia oficial estuvo encabezada por Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

Las estrofas del Himno Nacional, interpretado por la Agrupación Sinfónica de la Policía Bonaerense, marcaron el inicio del emotivo encuentro, el cual congregó a numerosas instituciones y centros tradicionalistas del distrito.

Luego, los presentes participaron de una acción de gracias y la bendición de banderas de ceremonia que fueron donadas a entidades de bien público, como centros de jubilados, y a escuelas brownianas, entre ellas jardines de infantes y establecimientos de enseñanza secundaria.

“Es una alegría poder ser parte de esta gran fiesta y celebrar un nuevo aniversario de la Independencia. Nos llena de orgullo y emoción ver a tantos vecinos comprometidos con lo nuestro, con nuestra Argentina”, expresó Cascallares.

Tras acto institucional, varios ballets de Almirante Brown le dieron color a la jornada y fueron la antesala de un multitudinario desfile. En el mismo estuvieron delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas, instituciones intermedias, centros de jubilados, excombatientes de Malvinas y Bomberos Voluntarios, entre otros.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente los presidentes del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; la delegada de Longchamps, Valeria Soria; concejales, consejeros escolares, secretarios y subsecretarios del gabinete municipal y autoridades educativas.