Abrieron el nuevo paso bajo nivel de Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown habilitó al tránsito sobre la calle Presidente Perón. Una obra histórica, largamente esperada, que mejorará la circulación y aliviará los viejos pasos a nivel.

El nuevo paso bajo nivel de Calzada ya está en funcionamiento y se abrió tras una recorrida en la que participaron Mariano Cascallares; el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani; la jefa de Gabinete municipal Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko, entre otros funcionarios.

“Estamos muy felices con la habilitación vehicular del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada porque se trata de una obra estratégica que transforma la conectividad de toda la zona y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”, destacó el diputado Cascallares, quien destacó que "este es el segundo Paso Bajo Nivel que habilitamos en una semana luego de que el viernes pasado abriéramos el de Longchamps".

A su turno, Katopodis aseguró que "los vecinos de Alte Brown deben saber y tener en claro que en ningún lugar del país un intendente está llevando a cabo obras de esta dimensión. Acá Mariano Cascallares tiene las cuentas de orden y le devuelve a los vecinos los impuestos en obras concretas. Claramente en Almirante Brown, hay una fórmula, una hoja de ruta, de como hacer para mejorarle la calidad de vida a la gente". Indicó para finalizar: "Los vecinos quieren más obra pública y Mariano cumple con ese mandato".

Finalmente, Fabiani sostuvo que "tengo la suerte de formar parte de un equipo que en pocos días inauguró el Paso Bajo Nivel de Longchamps, el nuevo Jardín de Infantes de Yapeyú, otra Escuela Secundaria nueva y ahora este Paso Bajo Nivel de Calzada".

El nuevo Paso Bajo Nivel se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca (ramal Temperley–Bosques). Cuenta con circulación de doble mano y permite el paso de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles.

La obra incorpora además dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. Durante la recorrida estuvo también el delegado municipal, Claudio Villagra.

Cabe recordar finalmente que el Municipio browniano habilitó recientemente el nuevo Paso Bajo Nivel de la calle Diehl en Longchamps y este año inauguró el Viaducto Papa Francisco en la zona de la rotonda Los Pinos, todas obras estructurales que consolidan un fuerte avance en infraestructura vial para todo nuestro distrito