Lanzaron descuentos del 30% en ópticas para adultos mayores en Brown

Hay comercios adheridos en diferentes localidades. Conocé cuáles son.

Con el foco puesto en la salud visual, Almirante Brown puso en marcha un acuerdo con ópticas del distrito. La propuesta permite a los adultos mayores acceder a descuentos del 30% en la compra de productos seleccionados.

¿Quiénes adhieren?

Según informaron desde el Municipio, los locales que participan actualmente del programa son:

En Adrogué

JF Express (Lirio 759, San Francisco Solano, y Seguí 602)

(Lirio 759, San Francisco Solano, y Seguí 602) Solana Centro Óptico (Mitre 1032)

(Mitre 1032) Óptica Adrogué (Plaza Brown 213)

(Plaza Brown 213) Plaza (Bynnon y Diagonal Toll 1803)

(Bynnon y Diagonal Toll 1803) Di Camillo (Avenida Hipólito Yrigoyen 13500)

En diferentes localidades

Centro Óptico Illodo (Illia 3110, Rafael Calzada)

(Illia 3110, Rafael Calzada) Óptica y Ortopedia González (República Argentina 2828, Burzaco)

(República Argentina 2828, Burzaco) Evolución (Humahuaca 517, Don Orione)

(Humahuaca 517, Don Orione) Centro Óptico Claypole (José Ignacio Rucci 1249, Claypole).

(José Ignacio Rucci 1249, Claypole). Óptica Génesis (Juan Larrea 2191, Malvinas Argentinas)

Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, remarcaron que el convenio continúa abierto a la incorporación de nuevos comercios del rubro óptico. Para obtener más información sobre los requisitos de adhesión, habrá que comunicarse al 11-6000-29359.

La iniciativa

Forma parte de las acciones impulsadas por la Comuna para acompañar a las personas mayores del distrito. De este modo, se busca facilitar el acceso a elementos vinculados al cuidado de la salud visual a través de beneficios especiales en comercios adheridos.

“En Almirante Brown seguimos trabajando para generar más herramientas que contribuyan al bienestar de nuestros adultos mayores, promoviendo hechos concretos que les permitan acceder a productos y servicios esenciales para su calidad de vida”, expresó Mariano Cascallares.