Lanzaron descuentos del 30% en ópticas para adultos mayores en Brown

Hay comercios adheridos en diferentes localidades. Conocé cuáles son.
Con el foco puesto en la salud visual, Almirante Brown puso en marcha un acuerdo con ópticas del distrito. La propuesta permite a los adultos mayores acceder a descuentos del 30% en la compra de productos seleccionados.
Según informaron desde el Municipio, los locales que participan actualmente del programa son:
En Adrogué
En diferentes localidades
Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, remarcaron que el convenio continúa abierto a la incorporación de nuevos comercios del rubro óptico. Para obtener más información sobre los requisitos de adhesión, habrá que comunicarse al 11-6000-29359.
Forma parte de las acciones impulsadas por la Comuna para acompañar a las personas mayores del distrito. De este modo, se busca facilitar el acceso a elementos vinculados al cuidado de la salud visual a través de beneficios especiales en comercios adheridos.
“En Almirante Brown seguimos trabajando para generar más herramientas que contribuyan al bienestar de nuestros adultos mayores, promoviendo hechos concretos que les permitan acceder a productos y servicios esenciales para su calidad de vida”, expresó Mariano Cascallares.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 4, 2026