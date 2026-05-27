Después de 44 años, excombatientes brownianos volvieron a las Islas Malvinas

Se trata de Ángel Domínguez y Luis Navarrete. Lo hicieron gracias a la iniciativa que promueve el Municipio desde el 2017. La información.

Después de 44 años, dos excombatientes locales volvieron a las Islas con el anhelo de homenajear a los héroes caídos y el objetivo de reafirmar la soberanía nacional. Fue en el marco del programa municipal “Brown en Malvinas”.

¿Quiénes fueron?

Ángel Domínguez y Luis Navarrete vecinos de José Mármol y Rafael Calzada, respectivamente, regresaron al archipiélago durante abril. Allí vivieron una experiencia única, con emociones encontradas y la satisfacción de haber honrado a los que perdieron la vida en defensa de la patria.

Si bien los excombatientes tuvieron la oportunidad de recorrer diferentes sectores de dicho territorio, la visita al cementerio de Darwin fue uno de los momentos más emotivos. Es que en el predio también hicieron flamear la insignia nacional.

“Me siento muy orgulloso de haber vuelto a Malvinas, aunque también sentí bronca y resentimiento, pero fue una buena experiencia. Estoy muy agradecido por la oportunidad al Municipio”, señaló Navarrete.

Por su parte, Domínguez manifestó: “Si bien tuve sentimientos encontrados al recordar los momentos difíciles que vivimos durante la guerra, volví aliviado ya que pude visitar a los compañeros y honrarlos”.

En este sentido, los veteranos que vivieron la experiencia agradecieron la posibilidad de volver a pisar las Islas a través de la iniciativa que promueve el Municipio desde el 2017.

Reconocimiento

La Comuna sigue promoviendo acciones tendientes a malvinizar el distrito. Por ello, el programa “Brown en Malvinas” es un reconocimiento al valor y la entrega de los excombatientes. Este año se concretó el octavo viaje.

“Es un orgullo que nuestros veteranos de guerra puedan volver a pisar ese suelo, no solo con el anhelo de rendir homenaje a los caídos sino con el firme compromiso de reafirmar que las Malvinas son argentinas”, indicó Mariano Cascallares.