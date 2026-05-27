Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, se declaró "inocente": “Es una causa mediática”

El financista con sede en Adrogué se presentó ante la Justicia. Está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Banfield. La información.

El financista Ariel Vallejo, identificado por su cercanía con la AFA y al Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Fue en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras ilícitas de blanqueo de capitales.

La declaración

Se realizó ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Vallejo enfrenta acusaciones por supuesta asociación ilícita, lavado de dinero y administración fraudulenta. Está señalado como partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.

Acompañado por su abogado, el dueño de Sur Finanzas presentó un escrito y optó por responder únicamente las consultas formuladas por su defensa. Tuvo como objetivo de refutar los cargos y cuestionar las pruebas incorporadas en la causa.

“Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, aseguró en el documento que le entregó al magistrado.

Según trascendió, el acusado declaró: “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”.

Y agregó: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.

Origen de sus bienes

En medio de su declaración, el acusado detalló: “Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.

En relación a las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield, admitió: “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”.