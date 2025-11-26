Abrió la inscripción para la Escuela de Guardavidas de Brown: ¿Cómo anotarse?

Será para el ciclo lectivo 2026. Los detalles.

De cara al próximo año, Almirante Brown anunció que abrió las inscripciones para la Escuela de Guardavidas. Quienes concluyan la formación se convertirán en un profesional con capacidad técnico motor formado como socorrista especializado en el rescate acuático.

¿Cómo será?

Los interesados deberán acercarse al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga. Podrán hacerlo los martes, jueves y viernes, entre las 19 y 21 hs. Tendrán tiempo hasta el 18 de diciembre.

Para anotarse, necesitarán presentar copias del DNI y título de nivel secundario o el certificado de que está en trámite. Además, entregar un folio con la planilla de inscripción (accedé a esta haciendo clic aquí).

Los cupos son limitados. Según indicaron desde la Comuna, la cursada será anual con modalidad presencial. Se dictará de lunes a viernes, de 19 a 22:30 hs, en el mismo polideportivo. Estará dividida en dos cuatrimestres y contará con 730 módulos.

Los requisitos de ingreso

Ser mayor de 18 años al 30 de junio del año en curso.

al 30 de junio del año en curso. Acreditar el secundario completo al día de la Inscripción o certificado de título en trámite.

al día de la Inscripción o certificado de título en trámite. Saber nadar.

Para marzo, deberán presentar un Certificado de Aptitud Física Provisoria y aprobar los exámenes de nivelación.

Las evaluaciones constarán de dos instancias: pista y agua. Ambas en distintos días. El tiempo más rápido obtendrá el mejor puntaje (ingresarán los mejores 45). Será un test de Cooper (2400m corriendo en 12 minutos), subacuático de 25m, 100m crol en 1'30" y 400m continuos sin tiempo.