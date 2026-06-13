Murió el joven baleado por el jefe de Bomberos de Glew

El hecho había ocurrido en Guernica. La víctima, Nicolás Melgarejo, falleció este viernes en el Hospital de alta complejidad de la Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. La información.

El pasado lunes, Nicolás Melgarejo había recibido un disparo por parte de Daniel Lescano, quien se desempeña como jefe de Bomberos de Glew. El joven había sido trasladado, en grave estado, al Hospital de alta complejidad de la Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Sin embargo, pese a los intentos de estabilizarlo, falleció este viernes.

El hecho

Según pudo averiguar www.DeBrown.com.ar, la víctima era empleado de Lescano en su taller mecánico y había sido echado en el pasado por un supuesto robo. Sin embargo, le dio una segunda oportunidad para volver a trabajar allí.

En este marco, durante una intensa discusión y forcejeo, el agresor le disparó en la cabeza, lo que generó el trágico desenlace. El hecho se produjo en la calle 106, entre 101 y 103, del barrio San Pablo, de Guernica.

Luego del violento episodio, el jefe de bomberos decidió entregarse a la Justicia. Melgarejo había sido trasladado al hospital de Guernica y posteriormente al nosocomio de Cañuelas, donde había sido intervenido dos veces. No obstante, días después falleció a raíz de la gravedad de su cuadro.

La despedida de sus familiares

A través de las redes sociales, familiares y amigos de Nicolás, lo despidieron entre el dolor y la conmoción por lo sucedido.

"Vos eras mi mitad, mi melli de la vida, mi gran amor. Solo nosotros sabemos el amor inmenso que sentíamos el uno por el otro. ¿Cómo hago ahora sin vos? Nunca imaginé una vida en la que no estuvieras, ¿por qué ahora tengo que aprender a vivirla?", expresó Sabrina, su hermana.

Además, reafirmó el pedido de justicia por la víctima. "Nadie merece la muerte. Nadie tenía derecho a quitarle la vida a mi hermano. Nadie tenía derecho a decirnos que 'sacó un arma y se disparó', mientras nos miraba a la cara", compartió por medio de la red social Facebook.