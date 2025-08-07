Abrió la inscripción para las Becas Progresar: ¿Cómo anotarse?

Está dirigido a quienes deseen estudiar o terminar sus estudios. Una de las condiciones es tener entre 16 y 24 años. Conocé más.

Con el objetivo acompañar a los estudiantes en su etapa educativa, abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar. Para postularse habrá que cumplir ciertos requisitos.

¿Hasta cuándo se puede tramitar?

Según establece la normativa, para la línea "Finalización de la educación obligatoria", los interesados tendrán tiempo para postularse hasta el 1 de septiembre . En tanto, entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre, será el turno para las áreas de "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería".

Para inscribirse, habrá que acceder a la web de ANSES o al portal del programa (podés ingresar haciendo clic aquí). Luego, crear un usuario en la plataforma "Mi Argentina" o, en caso de tenerlo, directamente entrar. Allí, los vecinos deberán completar un formulario y adjuntar la documentación correspondiente.

Los requisitos

Los estudiantes tendrán que cumplir con los siguientes ítems:

Ser argentino nativo o naturalizado . En caso de los extranjeros deberán acreditar su residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI .

. En caso de los deberán su . Tener entre 16 y 24 años.

La suma de los ingresos del alumno y de su grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles . Quedarán exceptuados los jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez .

de los del y de su los . Quedarán los jóvenes que sean de una por . Habrá que cumplir con la condición de alumno regular y participar de las actividades complementarias del Programa, como el curso de orientación vocacional.

y participar de las del Programa, como el Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según el grupo etario.

¿Cuánto es el monto a cobrar?

Los estudiantes percibirán $28 mil mensuales. Durante el ciclo lectivo, solo se les acreditará el 80% de ese total y, en los últimos dos meses del año, se habilitará el dinero retenido. Por su parte, quienes se encuentren en la línea “Progresar Enfermería” cobrarán el 100% de $35 mil.