Absolvieron a Zaida Mamani, la mujer acusada de asesinar a su hija de 10 años en Longchamps

Más de 20 testigos participaron del juicio. El jurado consideró que no había pruebas suficientes para culparla del crimen de Joselin Mamani. La información.

A seis a años del asesinato de Joselin Mamani, el caso que estremeció a Longchamps, su madre Zaida fue absuelta. La mujer era la principal acusada de haber matado a su hija de 10 años.

El juicio

Comenzó el pasado 7 de julio. En medio de dos audiencias, más 20 testigos declararon que la vieron el día del homicidio. Sin embargo, ninguno la pudo ubicar en la escena del crimen.

“En las audiencias se llegó a observar que no hay prueba material directa y objetiva contra Zaida. No hay quien cometió el hecho. Solamente hay vecinos que no vieron ni escucharon nada", señaló Ernesto Flores, abogado de quien era la principal sospechosa, en diálogo con los medios.

Zaida estaba imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. Fue juzgada por el jurado popular del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora. Este la encontró inocente por falta de indicios.

Flores había anticipado que continuaría con la denuncia contra otros tres sospechosos del crimen. Uno de ellos es Carlos Correa, expareja de Zaida. En tanto, los otros dos son Belén Beloso y Jonathan Meriles, una pareja vecina.

El caso

Ocurrió el 7 de enero de 2019, en Ricardo Silva al 1400, Longchamps. La implicada declaró que había partido a las 10.30 hs para dirigirse al banco y que su hija quedó sola. Cuando regresó, poco después del mediodía, encontró la puerta de la reja abierta y el sangriento escenario.

La menor había recibido puñaladas en el rostro y en la espalda. Al requisar el lugar, se comprobó que no faltaba ningún objeto de valor, excepto un juego de llaves.

La Policía llegó al lugar e identificó como sospechoso a Carlos Correa, ex pareja de Zaida. Incluso, la mujer intentó inculparlo. Sin embargo, la investigación dio un giro y la colocó a ella como principal acusada.

Un dato clave es que la madre de Joselin mantuvo una relación paralela con el hijo de Carlos, mientras salía con él. Tras separarse de este, se casó a los meses con el hombre de 30 años.