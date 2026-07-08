Accidente fatal en Adrogué: un hombre murió tras ser arrollado por el tren

La víctima falleció en acto. La información.

Un nuevo accidente fatal volvió a tener como protagonista a una formación del Tren Roca. Un hombre falleció luego de ser arrollado por una unidad en Adrogué. Como consecuencia, el servicio funcionó de manera limitada.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió este miércoles, 8 de julio, antes de las 15:30 hs, en el cruce peatonal de la calle Roca y las vías del ferrocarril, por donde circula el ramal Ezeiza. Hasta el momento, no trascendió si se trató de un suicidio o de un episodio accidental.

Según indicaron fuentes oficiales, la víctima era un hombre mayor de edad, quien falleció en el acto como consecuencia de las graves heridas sufridas tras el impacto.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal policial de la Federal y Bonaerense, que quedaron a cargo de las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

A raíz del siniestro, el ramal Ezeiza de la Línea Roca funcionó con servicio limitado entre Plaza Constitución y Temperley. Media hora más tarde, completó su recorrido habitual, mientras que una hora después normalizó su frecuencia.