Por el 9 de Julio, bomberos voluntarios venderán locro en Adrogué y Claypole

La iniciativa buscará recaudar fondos para la institución. La información aquí.

En el marco del Día de la Independencia, los Bomberos Voluntarios Almirante Brown venderán locro con el objetivo de recaudar fondos para continuar fortaleciendo su labor al servicio de la comunidad.

¿Cómo será?

La iniciativa se llevará a cabo este jueves, 9 de julio, a partir del mediodía. Será en los destacamentos de Adrogué, ubicado en la avenida San Martín 1107, y de Claypole, sito en Av. Lacaze y Crispi.

Según precisaron desde el cuerpo de bomberos, cada porción de locro tendrá un valor de $13 mil, mientras que dos costarán $20 mil. Todo lo recaudado será destinado a solventar los trabajos y servicios diarios que presta la institución.

Quienes deseen asegurarse un plato podrán realizar una reserva comunicándose por WhatsApp al 11-3114-0040. Además, venderán empanadas. La docena saldrá $22 mil y la media $12 mil. En este caso, solo será por encargue.

“Tu aporte nos permite seguir ayudando”, afirmaron desde Bomberos Voluntarios Almirante Brown, al invitar a los vecinos a colaborar con la institución y, al mismo tiempo, disfrutar de una de las comidas más tradicionales de la celebración del 9 de Julio.

Sobre la propuesta

Este tipo de iniciativas no es nuevo en los cuarteles locales. Durante las fechas patrias y las jornadas electorales ya es habitual la venta de platos típicas, como locro, choripanes y parrilladas. Los mismos siempre son muy aclamados por los brownianos.