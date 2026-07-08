Claypole confirmó la llegada de su nuevo entrenador: ¿De quién se trata?

Viene de dirigir a El Porvenir. La información.

Luego de la salida de Roque Drago, Claypole ya tiene nuevo entrenador para el tramo final de la temporada. A través de sus redes sociales, la institución confirmó la llegada de Santiago Fleitas, un director técnico con experiencia en la categoría.

A sus 30 años, tendrá la misión de revertir el delicado presente del “Tambero”. El equipo ganó sólo uno de sus últimos nueve partidos y, por el momento, está afuera de los puestos de Reducido.

La carrera

Su último paso fue por El Porvenir, donde dirigió entre julio de 2025 y junio de 2026. Tras casi un año como director técnico, Fleitas decidió dar un paso al costado por motivos personales, a pesar de que el presidente del club quiso que continuara en el cargo.

Durante su ciclo en el conjunto de Gerli protagonizó una importante remontada. Tomó al equipo en la parte baja de la tabla y logró clasificarlo al Reducido en el campeonato pasado, cumpliendo uno de los principales objetivos de la temporada.

En el actual torneo de la Primera C dirigió las primeras 16 fechas, con un saldo de cuatro victorias, diez empates y sólo dos derrotas.

Antes de su etapa en El Porvenir, Fleitas también tuvo experiencias como entrenador en Deportivo Paraguayo y Central Español, sumando rodaje en distintas instituciones del fútbol de ascenso.

Además, integró el cuerpo técnico de Gabriel Milito como ayudante de campo en Primera División, una experiencia que le permitió trabajar en la máxima categoría del fútbol argentino.