Brown celebra este jueves el Día de la Independencia

Será en Longchamps. Habrá un acto patrio y un desfile cívico militar. Conocé más.
Al cumplirse 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, Almirante Brown llevará adelante el tradicional acto patrio y desfile cívico militar. Será este jueves, 9 de julio, en Longchamps.
Tendrá lugar en la intersección de Dr. Chiesa y Emilio Burgwardt, a partir de las 10 hs. Contará con la participación de instituciones y centros tradicionalistas brownianos.
La ceremonia oficial se iniciará con la interpretación de Himno Nacional a cargo de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, luego de una invocación religiosa, se realizará la entrega de banderas de ceremonia a diversas entidades de bien público y escuelas locales.
Según informaron desde la Comuna, en esta oportunidad, los vecinos también podrán disfrutar de las presentaciones artísticas a cargo de ballets de Almirante Brown.
Sumado a ello, desde las 13 hs, habrá un almuerzo criollo y show folclórico. Será en el predio “Campos Largos”, ubicado en Languenheim y C. Casares, Longchamps. En el lugar, actuarán Rocío Aymara, Joel “El Chango” y Juan Herrera y su conjunto. Asimismo, la propuesta gastronómica estará a cargo de instituciones del distrito.
“Celebremos en familia un nuevo aniversario de nuestra Patria. Evoquemos juntos aquel 9 de julio de 1816, un evento histórico que marcó el comienzo de la independencia de nuestra Nación”, expresó Mariano Cascallares.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) July 29, 2025