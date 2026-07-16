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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2754
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SOCIEDAD
jueves 16 de julio de 2026

Video: una moto se incendió en los festejos de Longchamps


Sucedió cerca de la estación ferroviaria. ¿Qué pasó?

Mientras miles de personas salieron a las calles de distintos puntos del país para celebrar el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, los festejos en Longchamps tuvieron un peculiar momento cuando una moto se prendió fuego en plena calle.

¿Qué pasó?

Ocurrió sobre la calle Chiesa, entre Bolívar y Manuel Belgrano, frente al club Círculo Social y a metros de la estación ferroviaria. Todo quedó registrado en un video por las personas que se encontraban en el lugar.

Según trascendió, mientras realizaban cortes de escape con la motocicleta, el rodado comenzó a incendiarse por causas que todavía no fueron determinadas. En cuestión de segundos, las llamas se extendieron sobre el vehículo.

Desde los Bomberos Voluntarios Almirante Brown señalaron que ninguna dotación pudo hacerse presente, ya que no logró acceder al sector debido a la multitud que ocupaba la calle.

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