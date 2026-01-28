Adrogué: lanzan cursos de streaming, creación de contenido y postproducción audiovisual

Son gratuitos. También brindarán de redacción periodística para redes sociales, de diseño gráfico y de gestión profesional de comunidades digitales. ¿Cómo anotarse?

En esta era que avanza tecnológicamente a pasos acelerados, es fundamental adquirir nuevas herramientas para sumergirse en el mundo laboral. Es por eso que en Almirante Brown lanzaron una serie de cursos gratuitos a la comunidad focalizados en crear, comunicar y profesionalizar ideas.

Se llevarán adelante de manera presencial en la Casa de la Cultura de Adrogué, sita en Esteban Adrogué 1224. Tendrán lugar en la “estación de trabajo”. Se trata de un espacio áulico equipado con tecnología, pensado para que docentes y estudiantes puedan enseñar, aprender y adquirir herramientas claves.

¿Cuáles son?

Redacción periodística para redes sociales (4 clases): Se dictará los lunes 9 y 23 de febrero y 2 y 9 de marzo. De 18 a 20 hs.

Introducción al diseño gráfico digital (4 clases): será los jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo. De 10 a 12 hs.

Creación de contenido para redes sociales (4 clases): martes 3, 10, 17 y 31 de marzo. De 18 a 20 hs.

Taller de postproducción audiovisual (4 clases): martes 10 y 24 de febrero y 3 y 10 de marzo. De 10 a 12 hs.

Curso de Introducción al streaming y creación de contenido (6 clases): jueves 12, 19 y 26 de febrero y 5, 12 y 19 de marzo. De 19 a 20:30 hs.

Gestión profesional de comunidades digitales (4 de clases): miércoles 11, 18 y 25 de febrero y 4 de marzo. Desde las 18 hs.

¿Cómo inscribirse?

La iniciativa es llevada adelante por el Instituto de las Culturas. Los interesados en anotarse deberán completar un formulario online con datos personales. Accedé haciendo clic aquí.

“Pensar con tecnología propone una serie de cursos cortos que cruzan el diseño y la comunicación digital, entendiendo lo digital como un territorio de creación, experimentación y proyección profesional. Un espacio donde, a través de herramientas técnicas y formación práctica, las ideas y producciones creativas de la inteligencia humana se traducen en proyectos concretos”, explicaron desde el Municipio.