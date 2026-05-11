Brown empató en Adrogué, San Martín volvió a la victoria y Claypole sumó un punto de visitante

El "Tricolor" igualó sin goles con Italiano, mismo resultado que tuvo el "Tambero" ante Central Ballester. El "Azul" venció 2-0 a Laferrere. Los partidos.

Los clubes del distrito vivieron un nuevo fin de semana de fútbol. Brown de Adrogué empató 0-0 con Italiano; mientras que San Martín de Burzaco se impuso 2-0 ante Laferrere como visitante. Claypole, en tanto, igualó sin goles con Central Ballester.

Sigue sumando

Tras el empate en el clásico, el “Tricolor” afrontó una dura prueba como local ante Italiano, que buscaba una victoria para treparse, al menos momentáneamente, a la cima de la tabla. Sin embargo, no se sacaron diferencias en un duelo al que le faltaron situaciones claras de peligro.

La primera mitad en el Lorenzo Arandilla fue trabada y sin un dominador claro. El dueño de casa comenzó mejor el encuentro, impulsado por las proyecciones por las bandas, aunque ese envión duró apenas los minutos iniciales. Con el correr del juego, el control se repartió por ratos y el trámite se volvió parejo.

Brown intentó inquietar con remates de larga distancia de Matías Sproat y Octavio Padovani; mientras que Italiano contó con la más clara a través del juego aéreo. Pedro Duarte conectó de cabeza tras un centro al segundo palo, pero Sebastián Giovini respondió de gran manera.

Las cosas no cambiaron en el complemento: el dominio fue más de jugadas que desarrollo y ninguno logró imponer su estilo. El conjunto dirigido por Jorge Vivaldo volvió a acercarse por intermedio de Carlos Aguirre, que ganó en las alturas y su intento se fue por encima.

Del otro lado, Alexander Zurita generó las aproximaciones más claras para Italiano. Primero, con un remate que contuvo Giovini, y luego con un cabezazo que se fue desviado. De esta manera, ninguno logró romper el cero e igualaron sin goles en Adrogué.

Con este resultado, Brown alcanzó los 15 puntos y está 16°, a cuatro unidades de los puestos de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Camioneros.

Volvió a festejar

San Martín, que sacó provecho de su fortaleza en el juego aéreo, cortó una racha de cinco partidos sin victorias y se llevó tres puntos valiosos a Burzaco, que le permitieron volver a meterse en la pelea por el segundo ascenso.

El conjunto browniano tuvo una gran primera mitad y logró plasmarlo en el resultado. A los pocos minutos de juego, avisó con un remate de Rodrigo Velázquez desde el borde del área que pasó muy cerca del ángulo.

El delantero tuvo revancha rápidamente. A los 28 minutos, tras un tiro libre enviado al área, conectó de cabeza y colocó la pelota por debajo de la pierna del arquero local para marcar el 1-0.

A los 40 minutos, volvió a golpear por la vía aérea. Sergio Modón envió un centro al segundo palo y Braian Chávez sacó un potente testazo para estirar la ventaja. Con el 2-0, el “Azul” se fue al descanso con mayor tranquilidad.

En el complemento, San Martín estuvo cerca de liquidar el partido con dos claras situaciones en la misma jugada. Cipriano Treppo conectó una pelota larga que pasó por encima al arquero, pero Ignacio Cavoret despejó sobre la línea. En el rebote, Chávez se lanzó de cabeza y otra vez la defensa logró desviar el intento.

Laferrere estuvo cerca del descuento cuando Nicolás Barrera sacó un intento de Lucas Rebecchi que se metía en el arco visitante. Pese a esa aproximación, San Martín no pasó sobresaltos en el tramo final y se quedó con una victoria valiosa.

Con este resultado, el equipo de Federico Scurnik alcanzó los 19 puntos y trepó a la 9° posición. En la próxima fecha, recibirá a Talleres de Remedios de Escalada.

Sumó afuera

Claypole buscaba recuperarse de la derrota por 2-1 ante El Porvenir en la fecha pasada, pero no logró imponer el juego que lo había mantenido en la pelea de la Zona B y terminó sumando un punto en una cancha complicada.

El encuentro fue parejo de principio a fin: ninguno de los equipos consiguió superar al otro ni controlar las acciones. La fricción predominó por sobre las ocasiones de gol, que prácticamente no existieron en toda la tarde, con apenas algunas aproximaciones a los arcos.

De esta manera, el “Tambero” alcanzó los 16 puntos y quedó en la cuarta posición de la Zona B, a cuatro del líder Lamadrid. En la próxima fecha, volverá a jugar como visitante, esta vez ante Sacachispas.