Refuerzan operativos de seguridad en Brown con móviles, motos y helicópteros

El Municipio informó que en los últimos días se realizaron operativos de saturación en las localidades con todas las unidades policiales y patrullaje aéreo.

Almirante Brown continúa reforzando en las últimas jornadas los operativos preventivos y de saturación policial en distintas localidades del distrito. En esa línea, la Policía Bonaerense realizó recientemente esas acciones en Longchamps.

¿Cómo fue?

Estuvo supervisado por la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti. Intervinieron los grupos UTOI, GAD, GPM, UPPL y la fuerza de Seguridad, como también personal de Tránsito del Municipio con controles vehiculares.

Los operativos contaron con la participación de la Policía Bonaerense, Fuerzas Especiales, móviles y motos policiales de alta cilindrada y de helicópteros. El objetivo es fortalecer la prevención de ilícitos en todas sus modalidades y desalentar especialmente el accionar de motochorros.

Los despliegues forman parte de las tareas de saturación definidas a partir del Mapa de Calor, elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. Esta herramienta permite focalizar los recursos en sectores estratégicos del distrito.

Se amplió

Con el foco puesto en fortalecer la prevención y seguridad, se inauguró en los últimos días una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia. Cuenta con 150 nuevos efectivos.

Además, abrió sus puertas una flamante sede del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), integrada por 60 agentes especializados, en el barrio Santa Ana de Glew. A esto se suma la reciente incorporación de nuevos patrulleros y la puesta en funcionamiento de dos ambulancias de alta complejidad.

En ese contexto, Mariano Cascallares recordó que el Municipio continúa sumando constantemente herramientas para cuidar a los vecinos. Entre ellas, están las 2 mil cámaras de monitoreo, las paradas seguras, tótems de seguridad y alarmas comunitarias, los corredores escolares seguros, la iluminación LED y la aplicación Brown Previene.

¿Quiénes estuvieron?

También dijeron presente en el operativo de Longchamps el superintendente AMBA SUR II de la Policía Bonaerense, comisario general Martín Mira, y el jefe de Estación Departamental, comisario mayor Ricardo Quintana.